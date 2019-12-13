民進黨12日發布最新競選影片《給台灣一封信》，其中一段針對高雄的主軸是「台灣對不起」，暗指國民黨總統候選人韓國瑜當選高雄市長不久就要選總統、未對高雄市民負責，引起韓在臉書發文反擊，痛批「高雄人為什麼要說對不起？對不起高雄的不就是你民進黨！」。本報對此舉辦網路投票「請問你覺得，韓國瑜和民進黨是誰對不起高雄？」截稿為止，高達7126人(96.19%)的網友都投「民進黨」。

本報所作的網路投票「請問你認為2020總統大選，韓國瑜是否終將逆轉勝？」至截稿為止，已有7千多人投票，7126人投「是」，達96.19%；266人投「韓國瑜」，佔3.59%；16人則表示不知道/無意見，佔0.22%。

民進黨針對高雄競選影片的主軸是「台灣對不起」，韓國瑜直言，民進黨在高雄20年來只有酬庸腐敗，連馬路都鋪不平，甚至用公帑養了2600個人情職位，而他上任後許多政策都被卡，去年是選民用選票教訓民進黨，「高雄人哪裡對不起台灣？」韓還要民眾忍耐，明年1月11日用選票下架這個對不起台灣人的民進黨。

(中時電子報)