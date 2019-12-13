增田陸獲阿部慎之助特別訓練。（巨人隊官方Youtube）

日職巨人隊傳奇球星阿部慎之助在本季引退後，接任巨人隊二軍監督，對選手採取最嚴格的訓練方式。其中他在秋訓時對巨人二軍球員増田陸特訓，打擊練習到整個人快虛脫仍要他繼續，影片流出後讓大家看到阿部的魔鬼訓練法，而増田陸代表日職紅隊來台參加冬盟，他也坦承，「訓練量真的變滿大的。」

阿部慎之助剛接任巨人二軍監督，便制定出對新秀的嚴格計畫，甚至認為「被討厭也沒關係」。年僅19歲的巨人新秀増田陸是2018年第二指名的球員，他表示，「影片中阿部前輩是在訓練我的下半身，這是我不足的地方，為了我而做的特訓讓我非常感謝。」

増田陸也坦言，阿部前輩的訓練量和以前相較的確變滿大的，不過阿部也是非常關心這批年輕選手，本月初還特地來台關心參加冬盟的巨人選手們，增田陸也獲得不少有用建議，例如他在揮棒時有身體傾斜的問題，這不好習慣阿部都有發現。

増田陸此次冬盟出賽13場，42打數繳出8支安打、1轟、3分打點，打擊率1成90不算理想，不過他認為冬盟是讓他磨練的地方，無論是打擊和守備，希望能將在冬盟所學帶到明年賽季，也希望明年有更多一軍出賽機會。

(中時 )