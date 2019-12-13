楊蕙如(右)近日遭檢調起訴，也掀開網軍風暴 (圖／本報資料照)

2020總統大選進入倒數一個月，現任總統蔡英文民調始終領先韓國瑜，但近來一連串事件也成為民進黨隱患，其中4個人就被點名對蔡英文選情衝擊最大，詹惟中一算之後，發現恐壓垮蔡英文連任最後一根稻草的，竟不是謝長廷，而是掀起PTT網軍之亂的楊蕙如。

政論節目《國民大會》上，主持人陳鳳馨就點名交通部長林佳龍、駐日代表謝長廷、立法院長蘇嘉全與「卡神」楊蕙如4人恐拖垮蔡英文選情，知名命理師詹惟中也在節目上用撲克牌進行占卜，為4人各抽一張撲克牌，表示若抽到紅色，那殺傷力越來越小，黑色的話，就會越來越嚴重。

結果4人中，僅有楊蕙如一個人抽到黑色的梅花6，詹惟中表示，楊蕙如網軍事件在網路上造成極大衝擊，國民黨若能善用此次機會，繼續挖掘下去，恐挖出更大內幕，將對蔡英文造成更大傷害。

對於其他3人，詹惟中表示，林佳龍抽到紅鑽K，他背後有蔡英文力挺，貴人運很旺，很多問題都能迎刃而解，非常穩，後續事件延燒對他影響也不大；謝長廷則是抽到紅心10，詹惟中說謝長廷就是堅不回台，在日本怡然自得，要不要交代都很寬心；蘇嘉全則是抽到紅鑽Q，也不會影響到選情。

詹惟中表示，透過這次占卜，可以給藍營一些建議，哪些事情就放棄別追，免得浪費力氣，哪件事情可以繼續窮追猛打，深入探討，有效衝擊支持度。

(中時電子報)