北檢禁張綱維出國 移民署：已註記 21:002019/12/13 中時電子報 湯萱樂 、中國時報、 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檢13日晚間以被告身分傳喚董事長張綱維說明，張綱維（中）到台北地檢說明，遭到大批媒體包圍，為他開道的法警也擠到面露痛苦表情。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部今天表示，北檢依民航局函於下午4時35分緊急傳真，通知內政部移民署禁止遠航董事長張綱維出國。移民署已完成境管註記，將加強「查驗防逃」作為。 對此，移民署指出，此案北檢已介入偵辦階段，後續會配合相關主管單位辦理後續作為，而當事人入出境資料，因涉及個人資料保護法，無法對外說明。 遠東航空今天起停飛，台灣台北地方檢察署傳喚遠東航空股份有限公司董事長張綱維說明。張綱維晚間近7時到達並受訪表示，「我是來協助調查」，隨後接受檢察官訊問。 (中時電子報) #張綱維 #移民 #北檢 #遠東 #遠東航空 #移民署 #民航局 #台北地方檢察署 #交通部 也許您會感興趣 推薦閱讀 張綱維因這事擱置 韋汝旅遊節目沒了 14:382019/12/12 生活 遠航董事長張綱維失聯 女星韋汝曾為他生下一子 14:442019/12/12 娛樂 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ 15:552019/12/12 財經 遠航停業 民航局：最重可廢止許可 16:472019/12/12 生活 遠航停飛 民航局：優先保障旅客及勞工權益 17:342019/12/12 生活 遠航張綱維傳遺書 「女星殺手」月砸15萬甘願養她 17:412019/12/12 娛樂 提韋汝「我一輩子朋友」舊愛被騙千萬 張綱維霸氣護航 09:282019/12/13 娛樂 遠航陳述意見期限 民航局：18日17點前 17:222019/12/13 生活 遠航聲明無大量解雇 勞動部將持續調查 18:482019/12/13 生活 張綱維抵北檢 稱停航是烏龍 19:102019/12/13 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 直擊》國民黨後壁爆裂 警方晚間高雄攻堅行動 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 私菸案邱彰信否認犯罪 批檢察官用LINE貼圖毀人清白 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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