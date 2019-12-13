交通部今天表示，北檢依民航局函於下午4時35分緊急傳真，通知內政部移民署禁止遠航董事長張綱維出國。移民署已完成境管註記，將加強「查驗防逃」作為。

對此，移民署指出，此案北檢已介入偵辦階段，後續會配合相關主管單位辦理後續作為，而當事人入出境資料，因涉及個人資料保護法，無法對外說明。

遠東航空今天起停飛，台灣台北地方檢察署傳喚遠東航空股份有限公司董事長張綱維說明。張綱維晚間近7時到達並受訪表示，「我是來協助調查」，隨後接受檢察官訊問。

(中時電子報)