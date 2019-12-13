國民黨總統候選人韓國瑜台中市競選總部13日成立。（黃國峰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜表示，台灣最神聖寶貴的就是自由民主，民進黨居然用納稅人的錢去養網軍，攻擊政治對手。（黃國峰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜13日晚上在台中市競選總部成立大會時表示，交通部公布2019年觀光人數，聲稱創下歷史最高紀錄，達到1100萬人，大家相信嗎？台灣觀光業遊覽車、飯店、民宿、導遊、農漁產品、伴手禮淒慘無比，民進黨繼續欺騙，拿不出政績，轉機也算是觀光客，還用網路帶風向，台灣民主自由，善良風氣全部受到重大傷害，明年1月11日大家用選票讓民進黨下台。

韓國瑜表示，民進黨號稱台商大量回台投資，吸引鮭魚返鄉，7000億回台投資，但事實上，一毛錢都沒有，欺騙的政府讓他下台。

他也批民進黨用網路帶風向，收買媒體，欺騙人民，楊蕙如網軍案爆發，民進黨從上到下趕快切割，台灣最神聖寶貴的就是自由民主，民進黨居然用納稅人的錢去養網軍，攻擊政治對手。

韓國瑜表示，今年第一個受害對手是賴清德，被打到最痛，他拜託蔡英文總統不要再用網軍打，第二個受害者是台北市長柯文哲，第三個是韓國瑜，網軍扭曲、抹黑又中傷，網軍躲在電腦後面扮演上帝角色，「說誰是好人就是好人，誰是壞人就是壞人」，如果這樣下去，台灣民主自由，自由的媒體，善良的風氣，全部會受到重大傷害。

他說，過去50多天，全台灣走一趟，聽到太多聲音，接觸到太多眼睛，每一雙眼睛都充滿期待，每一雙手握到韓國瑜強而有力，婦女同胞是台灣是社會重要的力量，他到嘉義時，一名70歲婦女向我下跪，憂心課綱改成這樣「我怎麼教孫啊！」

韓國瑜表示，他請太太李佳芬出訪馬來西亞 和印尼，有人抱著她哭，外國人這麼關心台灣，因他們年輕時在台灣留學，有深厚感情，不捨台灣一天天在沈淪，國力在消耗，連外國人都在擔心台灣的未來，民進黨執政這三年半對不起台灣人民。

「台中8席立委與1席原住民立委，9席全上，我們會改變台灣，必須用選票向台灣人，全世界證明，台中人已經覺醒了！」韓國瑜表示，我們有智慧，頭腦清楚，執政黨貪汙腐敗，派系分贓、吃香喝辣，中部南部幾十年，老百姓苦哈哈，民進黨高層笑哈哈，憑什麼支持民進黨，卻過得這麼辛苦。

他表示，國人到泰國旅遊，要出示財力證明，整個東南亞不把台灣人看在眼裡，連日本等國進步都把台灣拋到遠遠，明年選舉翻轉台灣未來，「我們一定要讓一個富有戰鬥力，愛拚才會贏的台灣重新出現」。

(中時 )