《紐約高地》改編自同名音樂劇。（華納電影提供）

著名舞台劇《漢密爾頓》的創作者，聯手《瘋狂亞洲富豪》的導演朱浩偉，打造改編自同名音樂劇的電影《紐約高地》，熱鬧的華盛頓高地亮了起來……就在第181街地鐵站的外頭，熱咖啡的香味瀰漫在空氣中，有千變萬化的夢想，聚集在這個活力充沛又緊密交織的社區。而在這當中的靈魂人物，就是人緣佳又富有感染力的小酒館老闆尤斯納維（安東尼拉莫斯 飾）。他存下掙來的每一分錢，懷抱著遠大夢想、憧憬，並唱出更美好的人生。一個街道充滿美妙旋律，讓小小希望成為遠大宏偉夢想的地方。

《紐約高地》將林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）所創作的動感音樂和歌詞，融合了導演朱浩偉活力十足又寫實的敘事手法，捕捉到這個世界小角落的動人之處，同時這種經驗又能引起大家的共鳴。主要卡司包括安東尼拉莫斯（《一個巨星的誕生》、百老匯舞台劇《漢密爾頓》）、柯瑞霍金斯（《衝出康普頓》、【黑色黨徒》）、歌手兼作曲人萊絲里葛利斯（Leslie Grace）、梅莉莎巴雷拉、歐爾嘉梅瑞迪茲（同名音樂劇《In the Heights》）、戴芬妮魯賓維佳（百老匯舞台劇《吉屋出租》）、格雷格利迪亞茲四世（百老匯音樂劇《小魔女瑪蒂達》）、史蒂芬妮碧翠絲、達絲莎坡蘭科、以及吉米史密斯（《星際大戰》系列電影）。

編劇是奎拉阿列格利亞胡德斯（Quiara Alegría Hudes），改編自同名音樂劇，音樂和歌詞由米蘭達創作，胡德斯編寫成書，概念來自米蘭達。製片人是米蘭達和胡德斯，以及史考特桑德斯、安東尼布萊格曼和瑪拉雅各；監製則是大衛尼克塞和凱文麥柯米克。電影在紐約拍攝，於熱鬧的華盛頓高地一帶實地取景，預計2020年6月25日上映。

(中時 )