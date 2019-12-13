遠東航空今起暫停營業，今有媒體傳出，民進黨立委鄭寶清去年8月邀集遠航、交通部開協調會，被質疑涉嫌幫遠航「喬事」，讓遠航得以取回一半的信託金額。對此，鄭寶清辦公室晚間發出聲明澄清，當初遠航因與行政單位溝通有問題，因此陳情請求協助，委員基於擔心影響大眾及外島民眾交通權益，邀集相關單位進行構通，依相關法規程序辦理。

鄭寶清表示，當初立法院最早提出對無預警停飛應限制出境判刑三年、罰款二億元，加重罰則的就是鄭寶清，也正式提出修法，要求對無預警結束營業的航空公司負責人，應予以徒刑處分並加重罰金，也獲得三讀通過。

針對替遠航邀集相關單位召開協調會，鄭寶清解釋，當初遠航在班表、票價及信託金額減半等狀況，由於對行政流程不了解，且與行政部門有溝通上的問題，因此前來陳情請求協助，基於擔心該航空公司營運若發生問題，恐影響大眾權益，特別是離島民眾的交通權益，因此邀集相關單位進行溝通。

鄭寶清說，經了解相關程序後，並非交通部獲民航局所能單獨決議，因此建議遠航備齊資料後，再自行向民航局提出申請，依相關法規程序辦理。

至於其他臆測遠航或張綱維本人相關金融機關貸款往來一事，鄭寶清辦公室表示，這部份從未聽聞，與委員無關。

(中時 )