嘉縣第二選區立委候選人陳明文13日晚上在民雄鄉舉辦聯合造勢晚會。（張毓翎攝）

現場氣氛相當熱烈。（張毓翎攝）

總統候選人蔡英文、嘉縣第二選區立委候選人陳明文13日晚上在民雄鄉舉辦聯合造勢晚會，主辦單位現場擺放9000張椅子，現場人數爆滿超過1萬5000名支持者，陳明文演說時大打政績牌，更現場宣布行政院已在今天正式核定鐵路高架化民雄段預算134億元。

陳明文說，今天行政院正式核定民雄134億的鐵路高架化，這是他用10年時間爭取的，未來完工之後，會加速民雄整體發展，他也提到為改善山區道路問題，他爭取20億的交通建設經費；為解決淹水，他爭取14億來做堤防、改善抽水站、滯洪池和排水系統；為偏鄉飲水問題，他爭取超過6億來進行自來水延管工程；為讓下一代有更好的教育環境，他爭取1億5000萬改善學校舊設備；為發展工業，他爭取中埔公館工業區、民雄航太院區，再加上大埔美園區和馬稠後園區，未來嘉義將變成一個新的工業重鎮。

陳明文說，嘉義縣在台灣民主歷史上都扮演關鍵的力量，過去嘉義皆開出相當好的投票率，去年雖「韓流崛起」，但嘉縣仍可保住民進黨政權，明年也要繼續發揮這股力量，一起守護台灣本土政權，讓蔡英文連任、讓陳明文凍蒜

陳明文強調，未來嘉義縣則是一個農業、觀光業與工業「三業並重」的縣市，現在是嘉義縣轉型的時刻，要繼續打拚，如農業要轉型、工業區繼續開發、林班地解編、公地放領、觀光產業升級、長照機構增加等，他會認真做、一直做，希望鄉親能繼續支持。

(中時 )