土耳其雷漢勒市府足球隊有一半土耳其人、一半敘利亞難民，賽後全隊拿著土耳其與敘利亞國旗在場邊合照。（李弘斌攝）

賽後訪問，土耳其雷漢勒市府隊教頭柯多（Mohamed Zaher Kerdo）忙著把球員薩金（Mahmut Sakin）拉在一旁，不是要他受訪，而是幫忙來自敘利亞、只會講阿拉伯語的柯多翻譯成土耳其語，再由大會工作人員翻成中文。土耳其雷漢勒隊今天在BE HEROES國際高中足球邀請賽先盛後衰，以2比4不敵宜蘭高中，但光從賽後訪問的情況，就能看出這支外隊的特別之處。

雷漢勒市位於土耳其、敘利亞邊境，收容了超過10萬名戰火中的敘利亞難民，這次成軍兩周訪台的市府足球隊，陣中土耳其、敘利亞籍的球員各半。像薩金這樣，因為媽媽是敘利亞人而成為土語、阿語「雙聲帶」的球員，畢竟是少數，就連柯多也因為語言問題，比賽中無法很有效的指揮。

「其實我們才成軍兩周，球員也來自很多不同的學校，彼此間很多都不太認識，所以在這麼短的時間內，比賽默契沒有那麼好，」柯多說：「在這種情況下，第1場比賽算踢得不錯了。開賽頭15分鐘我比較滿意，後面就不好了，當然台灣的球隊（指宜中）也蠻厲害的。」

也因為這樣，雷漢勒隊的台灣處女秀狀況有點多，球員與球員、球員與教練在比賽中吵架，門將法德（Muhammed Fadel）上半場連丟3球，中場休息被教練罵哭，後衛德米達（Ahmet Demirdal）在比賽結束時衝到場邊用手捶牆壁還撞到門，顯然很怒，但也別只看他們的負面情緒，當開賽頭13分鐘內桑維迪（Abdullah Sanverdi）、希曼（Ibrahim Halil Cimen）連袂破門時，雷漢勒球員全部衝過來擁抱，展現彷彿奪冠般的激情，全隊又可是像兄弟一般。

土耳其雷漢勒市前鋒希曼遠射破門，被全隊撲倒在地慶祝。（李弘斌攝）

相較之下，宜中靠劉展宏、劉耀興和隊長葉君政破門反超，U19國腳葉君政更獨中兩元鎖定最終比分，台灣好手的慶祝動作就顯得含蓄許多。宜中教頭林薘興則說：「可能是一開始就落後的氛圍，我們球員只想趕快追回來，才沒有那麼激動吧。」

首戰1比2輸給花蓮高中，宜中今天逆轉拿下首勝，林薘興說，球員本來就很期待能與歐洲球隊交手，在完全陌生的情況下，他特別提醒球員要注意對方的身體對抗性與頭頂球，實際交手下來，也對客隊頭兩次機會就能破門的把握性印象深刻。「幸好他們的默契沒有很好，讓我們靠小組穿透他們的後防線。能抽到碰歐洲球隊這組，我還是覺得很幸運。」林薘興說。

花中明天遭遇雷漢勒隊，不輸就能以A組第1挺進周日的冠軍戰，雷漢勒則要獲勝才能製造3隊互咬比較淨勝球的局面。B組方面，北門高中與日本開志國際高校以2比2握手言和，北市中正高中則以0比2不敵香港九龍城學生隊，北門積分4分暫居分組第1，但墊底的中正也有1分，4隊都還有機會打入周日排名賽。

(中時 )