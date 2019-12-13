吳卓源去年與挪威電音鬼才 ALAN WALKER合作，風靡全球。（KKBOX提供）

荷蘭電音天團Yellow Claw將來台參加「第15屆KKBOX風雲榜」頒獎典禮。（KKBOX提供）

華語樂壇年度音樂盛會「第15屆KKBOX風雲榜」頒獎典禮，2020 年1月18日在台北小巨蛋舉辦，今天（12月13日）公布第2波表演嘉賓名單。

將參與演出的歌手，包括剛發片的歌壇天后楊丞琳、結合八三夭與玖壹壹「一七四二」風雲榜限定組合、美國的「新流行雙面女神」Ava Max（艾娃麥絲），以及甫拿下香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」及「最佳原創電影音樂」的香港樂團 RubberBand。

R＆B新生代女神Julia 吳卓源去年與挪威電音鬼才 ALAN WALKER聯手，在KKBOX風雲榜頒獎典禮上的表演，透過YouTube紅遍全球，創下超過5000萬觀看次數。因此，今年KKBOX再次邀請吳卓源與荷蘭電音界超壞男子天團Yellow Claw聯手，首次公開全新作品，進行跨界合作演出。

KKBOX風雲榜今年以「Music Connects Everything 」為主題，首度與全台最大年輕人社群論壇Dcard合作，成立期間限定「KKBOX風雲榜」看板，由 KKBOX 顏值最高的小編「虎牙Hooya」擔任板主，歡迎歌迷訂閱，聊聊喜愛的表演歌手，並回顧15年來風雲榜的精彩橋段，頒獎當天也將在Dcard同步直播。

(旺報 )