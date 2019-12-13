詹姓果農的柑橘因遇霜害又缺工採收，任其掉落一地，損失上百萬。（劉秀芬攝）

詹姓果農的柑橘因遇霜害又缺工採收，任其掉落一地，損失上百萬。（劉秀芬攝）

詹姓果農的柑橘因遇霜害又缺工採收，滿山遍野的柑橘只能任其掉落，損失上百萬。（劉秀芬攝）

白河柑橘農收成缺工損失百萬 哭訴無門

台南白河區以產柑橘聞名，正當大家以為柑橘已採收完畢，仙草里羌仔崙還有一大片柑橘才採收2成，而且果實有8成都被上月底的酸雨與霜凍壞，詹姓果農夫妻與80歲的詹父、3名工人拚命剪，樹上柑橘一面掉，詹姓果農望著一地的橘子哭訴說，「我沒有要求補償，只希望政府解決缺工問題。」

由於詹姓果農位於羌仔崙的柑橘園約有4甲地，品種比南寮的晚熟，往年沒遇到霜害，約7、8個工人可撐過採收期，但今年11月底下了一陣酸雨，讓他的柑橘幾乎全毀了，想要找工人搶收卻「找嘸人」，只能任果實掉落當肥料，可說一年心血毀於一旦。

詹姓果農說，農委會只會來查他每年收成多少，哪知道一星期雨就讓他損失百萬。他曾向農會申請移工，卻沒有下文，但他也不敢請非法移工，怕被罰錢，本地工人也搶不到，因此他希望政府能開放季節性、短期外勞，幫助他們這種需要短期幫手的農民。

「蔡英文說，第一次沒聽到，第二次可以大聲一點，第三次也可以大聲一點，甚至於拍桌子。我沒力拍桌子了啦。」詹姓果農說，他的訴求很簡單，希望政府開放季節性、短期移工，要他一年請兩個工人他養不起，採收期也不夠用。

日前接受詹姓果農陳情的台南市議員蔡育輝表示，建議政府全面性探討缺工問題，政策要彈性、適時鬆綁，開放季節性短期移工。農村人口外流、高齡化加劇，要這些70、80歲的老人爬上爬下採果實在太辛苦了。

白河區公所13日也派人前往果園實地了解狀況，承諾向主管機關呈報果農意見，並協助解決缺工問題。公所也立即於網站貼出招募短期採收工人啟示，希望能扮演中介平台，同時解決失業及缺工問題。

(中時 )