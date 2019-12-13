（擁有渾厚歌喉的麗明營造董事長吳春山，12/24平安夜將登上台中國家歌劇院獻唱圓夢。圖／曾麗芳）

「歌劇院落成後，我們要在裡面辦音樂會！」這是麗明營造董事長吳春山在完成擁有「世界第九大地標建築」之稱的台中七期「國家歌劇院」時，在心裡默默許下的願望。如今夢想即將成真，麗明營造歡慶25周年，將於國家歌劇院舉辦感恩音樂會，12/24平安夜熱鬧登場，擁有渾厚歌喉的吳春山將登台獻唱圓夢。

由麗明營造打造的台中國家歌劇院，2014年外部鷹架卸除後，正逢麗明營造成立20周年，特別以這棟造型獨特的建築物為背景，在正前方綠地廣場舉辦露天音樂會，當時吸引了數千民眾前來欣賞！在悠揚的樂音聲中，吳春山在心裡默默許下心願，等國家歌劇院蓋好，麗明營造要到裡面辦一場音樂會！這個願望即將在12月24日平安夜實現！

由日本知名建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，彷佛自然洞穴般-「除地板與邊界，沒有一處是直線」的特殊造型，其建築施工方式在營造工程史無前例，難度無法預測，導致工程發包時乏人問津，連續流標五次，直到麗明營造董事長吳春山抱著為台灣爭光的決心，與經營及工程團隊研究再三，決定勇敢迎接挑戰。

儘管接踵而至的因難一一襲來，堅韌的麗明團隊仍不屈不撓，還為此研發出多項專利工法。興建過程中更吸引各國專業人員前來取經，提升台灣在全球營造工程界的能見度貢獻良多。

此外，台中國家歌劇院的落成，對麗明營造不僅有著相當特殊的意義，也幫麗明營造打響了國際知名度，湧入源源不斷的營造工程案，目前在建工程超過200億元。

台中國家歌劇院正式啟用後，節目單中常見海內外知名團體前來演出，使用率相當高。吳春山為了一圓當時的夢想、更為了感謝當年興建歌劇院不眠不休、共同打拼的夥伴，以及全力支持麗明持續前進的好朋友們，選擇在麗明營造成立25周年時舉辦感恩音樂會。

因此，麗明營造早在去年就訂下可容納2,000餘人的大劇院檔期，邀請知名的「長榮交響樂團」、「新古典室內樂園」，以及曾在2017年維也納國際青少年音樂節奪下絃樂組冠軍的「視愛愛樂弦樂團」來呈現一連串精彩曲目，擁有好歌喉的吳春山也將上台獻唱。

值得一提的是，由於感恩音樂會特別選在溫馨喜樂的平安夜。吳春山說，麗明營造希望大家都能抱著輕鬆愉快的心情來，因此加碼辦了一個「紅運當頭-紅衣身上套，好運跟著到」！

吳春山說，當天民眾只須從家裡穿著輕使服裝蒞臨會場的活動，套上麗明營造準備的紅色長袖連帽T恤，就能以最舒適的姿態享受當晚的音樂盛宴，「想像貴賓們身上的紅與歌劇院曲牆的白、紅和白，正是我們熟悉聖誕節的色彩，十分應景有趣！」

吳春山表示，這件好運帽T的圖案設計，來自多才多藝的龍寶建設董事長張麗莉的巧手，「她巧妙結合了麗明25周年，和我特別喜愛的動物，穿起來讓人氣色紅潤、充滿喜氣，期待大家都會喜歡！」他說，紅色代表著愛與熱情，相信現場的嘉賓都能接收到這股積極的能量，信心滿滿的迎向2020年！

(工商 )