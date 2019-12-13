權值龍頭台積電強勢帶動本周震盪攻堅行情，周指數上漲318.09點，漲幅為2.74％。群益證券看下周台股指數區間為11,700～12,000點，下周看好四大題材類股，包含：記憶體股、被動元件股、半導體設備股、伺服器股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國聯邦準備理事會（Fed）今年最後一場利率決策會議結果，如市場預期宣布基準利率維持在1.5％～1.75％不變，同時暗示由於目前通膨率持續低迷，可能一直到明年都不會採取升息行動。

2.美國總統川普聲稱非常接近達成美中重大協議，而根據彭博社引述消息人士報導，川普已批准這項階段性協議，並且將推遲計畫12月15日上路的新一輪關稅；但法律文本尚未定稿。

3.美國公布11月非農就業報告，就業人口大增26.6萬，大幅優於市場預期，9、10月新增人數也獲上調，失業率則下滑0.1個百分點至3.5％，持平近50年的新低水準，顯示美國就業市場依舊強健。

4.財政部公布11月出口值285.8億美元，年增3.3％，結束連二黑走勢，預估第4季可望轉為正成長；進口值243億美元，年增5.8％，其中資本設備49億美元，年增66％，資本設備投資大幅成長有助後續出口表現。

(工商 )