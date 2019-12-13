看好外送市場，量販通路愛買13日宣布，將於下周二（12月17日）攜手foodpanda推出外送服務，首家外送店為愛買新北板橋南雅店，共近500項生鮮、烘焙、熟食、飲料，甚至寵物食品、伴手禮等皆可外送，估計月訂單數上看3,000筆，未來亦不排除擴大到其他分店！

愛買表示，愛買量販店目前有14家實體通路門市、4個網購平台，販售上萬項民生用品，為拓展多元消費市場，愛買首度跟外送平台foodpanda攜手合作，首家店外送範圍將涵蓋板橋南雅店方圓4～5公里，希望滿足周邊住宅、醫院、辦公大樓民眾的日常所需。

愛買指出，首家店可外送品項高達近500項，主打目前量販業最多，包含肉類、產銷履歷蔬菜、火鍋湯底、火鍋料、湯圓、烘焙、熟食、糖餅、飲料、尿布、寵物食品、女性生理用品等，以及適合年節送禮的「小潘鳳梨酥」、「佳德鳳梨酥」和「六月初一8結蛋捲」等也可外送，且同樣享有量販價格。

歡慶外送服務新上線，愛買表示，由於聖誕節、跨年將至，消費者只要於2019/12/31前透過foodpanda訂購愛買量販商品，輸入限量優惠碼「MK100」，單筆訂單滿499元即可折100元，並享有免服務費的優惠。

(工商 )