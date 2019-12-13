根據韓聯社13日的報導，2017年南韓15歲以上男子抽菸率為31.6%，在經合組織（OECD）成員國中僅次於土耳其。

南韓統計廳13日發布的一份資料顯示，男子抽菸率居高不下，達31.6%，在OECD成員國中排名第二，僅次於土耳其的40.1%。

排名3-10名國家依次是日本（29.4%）、法國（25.8%）、西班牙（25.6%）、義大利（25.1%）、德國（22.3%）、英國（19.1%）、墨西哥（12%）、美國（11.5%）、瑞典（10.5%）。

至於15歲以上女性吸菸率則只有3.5%，在OECD成員國中墊底。但20-29歲（9.7%）和30-39歲（6.8%）女性吸菸率呈逐漸上升趨勢。而青少年吸菸比例也呈現男高於女。男女高中生的吸菸率分別為14.1%和5.1%，國中生分別為3.9%和2.1%。

在飲酒方面，2018年南韓19歲以上高危飲酒族（每周2次，男7杯、女5杯以上）占比分別為男性21%和女性7.2%。

(中時 )