第三屆廣州南沙國際帆船賽今天（12月13日）在廣州揭幕，霍英東集團主席、國際奧會委員霍震霆出席；為期3天的賽事以「絲綢之路杯帆船挑戰賽」為主題，來自大陸、香港、印度、南韓、馬來西亞、俄羅斯、新加坡、泰國等8個國家與地區的11支船隊、近百名航海好手，將在廣州南沙灣揚帆競技。

本屆比賽船型除了琺伊26級別外，新增J70級別。J70是一款高性能的統一級別帆船，同時也是國際帆船總會（International Sailing Federation，ISAF，現稱世界帆船WS）國際級別賽事歷史上速度最快的龍骨帆船。

主辦單位表示，國際帆船賽是廣州市政府主辦，以帆船主題的體育文化活動，與廣州國際龍舟邀請賽、廣州馬拉松賽以及速度馬術比賽並稱廣州四大體育品牌賽事。

為了讓觀眾們能夠更加直觀地瞭解帆船，參與賽事，今年主辦單位在賽事村設置了航海主題VR體驗館、賽事村歡樂演藝，以及一場匯聚遊艇、名車、藝術、時尚等領域的高端生活方式秀。該活動舉辦過程中，每天上午10點至下午5點30分免費開放。

(旺報 )