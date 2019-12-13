根據雜誌最新的一份民調顯示，國民黨認同度已跌至18.0％，民進黨則上升至33.8％。資深媒體人趙少康坦言，這份民調，讓他很驚訝，藍綠怎會差這麼多。

趙少康在《趙少康觀點》表示，《遠見》這份民調，國民黨、民進黨怎麼差這麼多，其他媒體所作就沒差這麼多，每個機構問卷不同，答案也不同，但有一個共同趨勢，那就是國民黨本來贏民進黨很多，但現在有的民調是兩黨差不多，有的則是民進黨超越國民黨。

趙少康指出，距選舉約30天，國民黨還會繼續下滑嗎？不到此為止嗎？還能逆轉勝、振衰起蔽嗎？國民黨真的要很認真思考這個問題，不要隨便混，混到明年1月11日，國民黨不是不能講，很多東西可以講，存在價值講不出來嗎？都可以講出來。

趙少康點出，國民黨說年輕人不支持，這很奇怪，孫中山推翻滿清，從興中會、同盟會、中華革命黨，到中國國民黨，剛開始就是靠年輕人，那麼多知識分子拋頭顱灑熱血，才把滿清推翻的，也引起一股風潮，現在呢？那時為何能吸引知識分子，就是因為有理想，有理想才能吸引知識分子；沒有理想，知識分子會離你而去。

(中時電子報)