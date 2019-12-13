周華健推出新專輯，兒子周厚安站台力挺老爸。（粘耿豪攝）

「國民歌王」周華健睽違6年推出全新專輯《少年 The Younger Me》，13日舉行發片記者會，出道35年他透露曾有段時間很沮喪，「就算不做新歌，照樣有一大堆歌可唱、演唱會可辦，更怕自己懶」，更一度認為「我做不出屬於自己的流行歌，痛恨自己走不出框架」，更直言過去過去的情歌，只要換手法就能寫很多次，「難道年紀大還在那邊失戀嗎？演不下去啦」。期間他透過舞台劇、音樂劇調整腳步，重拾找回音樂熱忱，笑稱不做音樂就會顯老，音樂就是他的「回春藥」。

過去總說想做一張理想的專輯，這次在新專輯中，周華健親自擔任專輯製作人，參與部分歌曲的詞、曲以及編曲創作，主題跨及哲學思維、文青角度，也包含個人的成長體悟，他直誇新專輯自己很滿意，包括太太、兒子和女兒聽到成品時，都為他感到驕傲。在新專輯中，兒子周厚安合體拍寫真，今日特地站台力挺老爸。

周華健也跟上潮流，學年輕人「開直播」和粉絲互動，動員數位工作人員架設佈景和燈光，並架設專業收音器材，周華健說一開始不習慣，但後來發現自己「還算能講」，當天竟然講了兩個小時，共累積將近29萬人次瀏覽，但他認為是自己對這張專輯期望很高，很滿意，才有辦法侃侃而談。

即將過59歲生日的他，笑稱近幾年很在意年紀，「我都算小時的，沒到都不算」，更自爆有次在飛機上遇到一位白髮蒼蒼乘客，「一聊才知道他比我年輕，當下超崩潰，不敢告訴他我真實年紀」。不過先前看到費玉清（小哥）封麥退休，提到在台灣音樂在樂壇中仍是領頭羊，「我們這代歌手還能做什麼，還有什麼路可以走」，他以成熟、有歷練的音樂實力繼續做音樂，有人喜歡有粉絲買單「那就繼續往下走」，現階段沒打算要退休。

(中時 )