日本放送協會（NHK）報導，關西外國語大學以「一藝入試」（單一技藝的入學考試）來挑選在各領域成績優異的學生，結果今年錄取在「撈金魚」全國大會獲得佳績的17歲高三女學生三宅莉緒，創下以撈金魚特殊才藝上大學的首例。

家住大阪平野區的三宅過去在奈良縣大和郡山市舉行的撈金魚全國大會一般組中，年年都取得好成績。她以撈金魚作為專長，向位於大阪枚方市的關西外國語大學申請「一藝入試」，輔以高中在校成績、小論文及面試，最後順利錄取。

中央社報導，三宅從小學4年級開始，持續每週一次在大和郡山市的撈金魚練習場練習。她說，竟然可以用撈金魚成績上大學，自己也嚇了一跳；未來要好好學習英語，向國外的人傳達撈金魚的魅力。

三宅莉緒曾被形容是「在撈金魚賭上青春的女高中生」，由於撈金魚的紙網很容易被魚尾弄破，三宅因此發展出將魚尾留在紙網外的撈魚技巧。

大和郡山市是日本少數的金魚產地，從1995年起每年舉辦全國大會。

(中時 )