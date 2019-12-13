不廢搖滾嘉年華於13日傍晚在哈瑪星鐵道文化園區啟動點燈儀式，由高雄市政府觀光局長邱俊龍與地方紳士一同點亮現場的祈福平安燈，活動中邀請到搖滾女王楊乃文、人氣歌手魏如萱等藝人接力開唱，邱俊龍對於「蘇打綠」團長阿福臨時宣布退出此次演出的原因也做出說明。

「不廢搖滾嘉年華」將從13日起連續三天在哈瑪星鐵道文化園區熱鬧展開，此次嘉年華將藝術、文化、環保及音樂結合，除了邀請到許多強大卡司現場演唱外，還有流浪動物的講座，也安排好吃好玩的「廢遇青市集」給民眾享受逛街的樂趣。

邱俊龍表示，這個活動最大的特色是用哈瑪星文化的底韻，再加上年輕人創新的力量，以老新共榮的概念及「不廢」的主題來舉辦這3天的活動，其中最重要的部分就是演唱會，除了在地歌手，在最後一天為了朝國際方向發展，也找來許多國外的知名歌手到場演唱，期待民眾可以一起共襄盛舉。

對於日前阿福臨時宣布退出此次演出，邱俊龍表示，其實這個活動相當單純，他們希望在地樂團可以一同參與，蘇打綠是怕被貼上政治標籤，所以才做出這個決定，他呼籲，高雄的觀光要發展，就不能太政治化，一旦政治化後年輕人會因此反彈，高雄發展觀光將會有很多問題。

(中時 )