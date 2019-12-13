2019中國文化金融峰會13日以「文化金融深度融合—金融助力文化產業高質量發展」為題在北京召開，北京市國有文化資產管理中心黨委書記、主任劉紹堅會上指出，「投貸獎」聯動政策的實施，降低了文化企業的融資成本，未來將為初創、微型企業提供房租補貼，助企業發展。

為了提高文化產業發展，北京市近年陸續頒布文化創意產業創新發展意見、促進首都文化金融發展意見等多項舉措，並推出「投貸獎」聯動政策，設立文科擔保、小貸、文科租賃公司等，初步構建符合首都文化產業發展特點的文化投融資服務體系，打出金融支持文化產業發展的「組合拳」。

劉紹堅表示，透過「投貸獎」聯動政策，2017年以來，共支持2000多家文化企業，支持金額超過12億元（人民幣，下同），僅貸款貼息就為企業降低平均利率負擔超過30％。

截至目前，「投貸獎」平台總計入駐文化企業超過1.3萬家，入駐投資機構和金融機構超過1000家，合作運營商、園區和文化金融服務中心超過200家，匯聚融資產品近400種，受理融資申請1600多筆，成功對接融資近350億元。據統計，今年1至10月，北京文化產業流入資金485.85億元，全國占比達2成。

劉紹堅更透露，北京市將於近期正式推出「房租通」政策，對優質小微、初創型企業予以房租補貼支持，直接降低文化企業經營成本，解決該產業在北京發展面臨的高房租問題。

(旺報 )