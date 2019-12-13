周華健和兒子周厚安合體，父子倆搞笑互動。（粘耿豪攝）

「國民歌王」周華健睽違6年推出全新專輯《少年 The Younger Me》，13日舉行發片記者會，新專輯中邀請兒子周厚安合體拍寫真，今日兒子也特地站台力挺老爸。周華健說，因為這張專輯，想起距離上次全家合照已經好久以前，也因此找家人拍全家福。

其中一首新歌〈今晚吃什麼〉，周厚安抖出周華健「嚴父」模樣，私下聚餐舉杯需要雙手托杯，周華健則笑說，昨晚父子倆在家開紅酒，一樣雙手舉杯，不過接著笑虧兒子「不過別以為這樣就代表他人不錯」。

不避諱自己是「嚴父」，對子女相當疼愛的周華健說，兒子畢業後回台開始參與戲劇演出，女兒畢業至今還沒找到工作，卻因交男友而留在國外，內心希望女兒回台，當時跟女兒說「你哥哥現在已經撞牆」，感慨女兒沒聽懂意思，媒體追問是否看過女兒男友？周華健說老婆和兒子有看過，不過他說「其實我不想（看），誰敢接近（女兒）我就殺了他」，愛女心切可愛模樣，讓全場媒體瞬間笑翻。

在音樂中他保持年輕心態，但坦言之前有段時間身體出狀況，在拍〈最近比較煩〉MV時，拍到早上7點，緊接著下午舉辦記者會，中間空檔睡不著，當時全身緊繃到極限，急著向工作人員求救，沒想到被告知「刪了3個通告，還有6個通告」，走紅背後卻是堆積如山的工作，讓他當下無法承受，「整個人快瘋了，沒有時坐下來」，而近年他調整腳步，「雲淡風輕，舒舒服服，哪怕六年、九年才做一張唱片」。

(中時 )