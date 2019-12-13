日本首相安倍晉三原訂15日赴印度阿薩姆省參加印日領袖峰會，但由於印度國會通過公民法修正案，阿薩姆省等東北地區示威演變成暴動，印度外交部今天宣布兩國峰會延後舉行。

日本政府昨天宣布首相安倍晉三原訂15日到17日在印度阿薩姆省（Assam）古瓦哈蒂（Guwahati）出席印度日本領袖高峰會，但民眾抗議公民法修正案通過，古瓦哈蒂動盪越演越烈。

經過雙方交涉後，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）今天推文宣布，有關日本首相安倍晉三訪問印度一事，印度與日本決定把這項訪問延到不久的將來進行。

印度人報（The Hindu）引述一名沒有具名的外交官透露，印度一直致力讓印日領袖高峰會能如期舉行，但因古瓦哈蒂局勢惡化，建議日本峰會移師新德里舉辦。

這名外交官說，日本希望把峰會延到東北局勢穩定後，仍在古瓦哈蒂舉辦，以聚焦日本對印度東北地區投資，最後雙方決定峰會延後舉行，日期尚未決定。

如果古瓦哈蒂當地因反對公民法修正案的暴動遲遲無法在今年僅剩的幾週內平息，這意味著印度政府必須在2020年安排兩次印日領袖年度高峰會。

11日晚間完成立法程序的印度公民法修正案，允許除穆斯林以外，在2014年12月31日前因受宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃到印度的印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教（俗稱拜火教）和天主教徒取得印度公民身分，印度東北居民擔心更多非法移民湧入，連續多日上街示威抗議。

印度東北的示威活動已演變成暴力事件，示威者在街頭焚燒巴士，攻擊執政的印度人民黨（BJP）省議員辦公室、住宅、公車總站及火車，同時與警方發生衝突，警方昨天在古瓦哈蒂對示威民眾開槍，至少造成2人死亡、16人受傷。

安倍取消訪問印度，是兩天內第二起外國政要取消赴印度訪問行程。

孟加拉外交部長莫明（A.K.Abdul Momin）和內政部長阿薩杜札曼汗（Asaduzzaman Khan）昨天才宣布取消訪問印度，理由是印度政府推動國會通過公民法修正案時，一再談到孟加拉涉嫌迫害宗教少數族群，孟加拉因而取消兩位首長訪問，以表達不滿。

孟加拉外長莫明11日也向日本駐孟加拉使節介紹印度東北一帶的局勢與事態發展。

(中央社)