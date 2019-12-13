選戰倒數，電音3太子來相挺，自12日至14日、為期3天「祈天錫福大法會」於台中市大里區立善、大里橋間河攤舉行，13日由九天民俗技藝團演出「秋收的感恩」，現場歡聲雷動，國民黨台中市第七選區立委候選人莊子富出席支持台灣在地文化，喊出：「征服對手！」。

國民黨台中第七選區立委候選人莊子富指出，台灣特有在地文化揚名世界，都是源自中華五千年的歷史，多年來是台灣人的驕傲，卻似乎要被去掉？呼籲大家用屬於台灣的文化，來征服敵人，並非口頭高喊「抗中保台」，不斷向對岸嗆聲，這對台灣的未來沒有幫助。

莊子富表示，自己和九天民俗技藝團一起成長，從默默無聞的地方陣頭，成為全世界知名的表演藝術團體，成為台灣的驕傲，「秋收的感恩」內容，遠征美國、加拿大、尼加拉瓜、薩爾瓦多、德國、荷蘭、奧地利、捷克等國巡演，受到外國人及當地僑胞的熱烈歡迎。

推廣台灣文化形象，就是台灣的軟實力，真正的台灣價值。莊子富服務競選團隊表示，選舉是1場理念和能力的良性競爭，堅持社會傳統倫理價值，傳統的法會，有創意的表演，活動現場有年輕人的創意素食餐車擺攤，讓民眾一邊欣賞表演、一邊品嘗美食。

(中時 )