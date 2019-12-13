艾薇與艾文合作新曲〈Be Alright〉，拍攝MV時艾薇將香檳噴在身上，艾文形容「艾薇是個可愛的姊姊」。（混血兒娛樂提供）

《聲林之王2聲境傳奇》冠亞軍艾薇與艾文，驚喜合體攜手合作新曲〈Be Alright〉，從競爭對手變成搭檔合唱，兩人的合作卻毫無火藥味，艾文直誇「第一次跟艾薇進錄音室錄音，見識到她驚人的實力」，坦言一開始怕時間關係影響作品的好壞，但最後跟製作人、艾薇討論出最好方法，「我們已經把最好的狀態放在這首歌裡了」。

艾薇則稱讚「艾文是一個很有舞台魅力的人，去年踢館覺得他是一位很厲害饒舌選手，今年看了他表演的所有歌曲，覺得他真的很有舞台魅力」；她笑說「兩人原本沒有那麼熟悉，艾文雖然年紀比較小，但是完全就是個哥」，艾薇扛著病體重感冒錄音，而且第一次錄單曲特別緊張，艾文安撫著「沒事，你很棒，放輕鬆就好」，還建議「關燈錄音」會更沈浸有感覺演唱。

拍攝MV時兩人同框互動，導演安排開香檳橋段，但艾薇因為第一次開香檳很緊張，最後把香檳噴到自己身上，她自嘲：「開香檳我真的用盡全力，最後蓋子突然飛出來我真的嚇到了，給大家的印象本來就是搞笑，所以跟導演說沒關係，這一幕不需要重拍。」逗趣模樣讓艾文形容「艾薇是一個非常天真可愛的姊姊」。

外界好奇兩人除了音樂火花，會不會戀愛來電？艾文回應「比賽時她都一直說我看起來很兇不敢靠近，這次合作有讓我們減少許多距離感，當然不會戀愛來電」。有男友的艾薇則大笑：「哈哈！傳說中的盧先生在看著呢！ 確實在艾文身上學到了很多東西，畢竟自己沒有很多經驗，得了冠軍沒有什麼不同的地方，也沒有覺得自己就是最強的，反而對自己說，應該要繼續努力繼續向前走，不要辜負自己，辜負大家對我的期望。」

(中時 )