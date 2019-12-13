台中市如何不再被觀光客路過？觀旅局長林筱淇13日表示，今年1-11月旅客住宿台中人次，成長近42萬人次，成長率約6％，1-10月遊客人次成長約82萬人次，成長率約2％，《米其林指南》宣布台中市列為台灣第二座評鑑城市，「2020台灣燈會」台中盛大登場，將吸引國際觀光客體驗台中在地美食，擴大觀光商機。

陸客不來，但港、澳、日本觀光客持續成長，市議員質詢指出，台中為第2大城，為何觀光客住宿不多？去年統計陸客1年來250多萬人，非陸客高達600多萬人，台中如何逃過被觀光客路過的命運，成為被停留的城市？

林筱淇表示，外籍觀光客造訪台中的人數持續增加，今年外籍觀光客增加前3名國家地區為馬來西亞、歐洲及新加坡，市府推動觀光不會依賴單一市場，觀旅局今年赴海外交流總計11次，共參訪13個城市，其中包含到香港、上海、東京、名古屋、大阪、釜山、大邱等國際城市宣傳台中城市觀光，明年也會規畫至其它國家參展。

今年1-11月旅客住宿台中人次成長近42萬人次，成長率約6％，今年1-10月遊客人次成長約82萬人次，成長率約2％。《米其林指南》已經宣布台中市列為台灣第二座評鑑城市，「2020台灣燈會」將吸引無數國際觀光客體驗台中在地美食，觀光商機無限。

此外，關於觀光公車，觀旅局正與交通局進行詳細規畫，若計畫順利於近期完成後，即可於明年追加預算辦理。

(中時 )