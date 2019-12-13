耶誕節、2020台灣燈會、農曆春節及元宵節等重大節慶，台中市府建設局免費開放行道樹燈飾懸掛申請，開辦1個多月以來獲多家企業、團體響應；為營造更熱鬧的節慶氛圍，市府邀請全民一起「點亮台中、一路璀璨」！

建設局長陳大田指出，依據《台中市公園及行道樹管理自治條例》規定，申請懸掛燈飾，每一株行道樹應繳納5000元保證金及2000元使用規費；為回饋民眾，今年11月1日起至明年2月28日止，經審核同意者，可免收使用規費，但仍酌收每株5000元保證金，至懸掛燈飾拆除完畢後，檢附燈飾拆除前後照片，可向建設局申請退款。

建設局提醒，申請人應於懸掛日前7天提出申請，懸掛期間最長為1個月，到期後可重新申請，電力供應由申請人負責，確保所有與電力供應相關設備的公共安全，且不可影響行道樹、景觀及交通安全等，燈飾懸掛期間，應派專人巡查、管理及維護。

陳大田說，期待透過免費燈飾申請機制，讓民眾加入，達到創新布置、美化市容目的，2020台灣燈會在台中，主展區位於后里花博園區，自明年2月8日至23日開展，副展區位於文心森林公園，從今年12月21日搶先點燈至明年2月23日，為期65天史上最長燈會，邀請全民來台中賞燈遊玩。

(中時 )