孫德榮和小刀到澳門旅遊。孫德榮提供

孫德榮和小刀到澳門旅遊。孫德榮提供

孫德榮曾捧紅王心凌，在澳門旅遊時也抽空去她的演唱會支持。孫德榮提供

孫德榮和小刀情同父子。孫德榮提供

兩人享用美食。孫德榮提供

58歲的名經紀人孫德榮縱橫演藝圈30載，曾打造5566、183Club等偶像團體，被譽為「偶像教父」。今年7月在教會舉辦「我的人生，不需要你按讚」演講，預告12月20日、59歲生日當天將發行新書，生日前，無預警宣布將取消壽宴及新書發表會，他今表示這和「兒子」小刀（彭康育）有關。

孫德榮當時在演講會後自揭2000年被羅志祥指控性騷擾事件，認為小豬欠他一個道歉，預告會在書中完整交代事件始末，羅志祥經紀公司當時則未多做回應。他今表示，「我敢說這輩子我從沒對不起任何人，只有人負我，我不負人；由於疼我的兒子們極力建議取消30年回憶錄出版計劃，他們希望我快快樂樂的過下半輩子，以前的過往雖然很多人對不起我，就讓他有台階下去」。

他與小刀情同父子， 生病這幾年，小刀非常關心照顧他，每年都送他生日驚喜，今年則是帶他到澳門旅遊，還安排老友們在澳門和他敘舊，對小刀窩心和貼心之舉十分感動，小刀告訴他「一吐怨氣會讓多少人害怕，這些人也會了解你放他們一馬，留著恩情在，大家日後好相見」，小刀一番話融化他，因此決定放下，停止出書罵人計畫，「再不聽小刀的話，我就變老頑固了」。

孫德榮6年前發現罹患膀胱癌3期，隔年動刀治療，現裝人工膀胱。他曾說孫家有活不過59歲的魔咒：「過（59歲），是我的賀禮，不過，是我的回憶錄。」他今年3月辦生前告別式。他說，台灣男人也不過59歲生日，小刀也建議他2019年就讓它悄悄過去，展望明年2020年。

孫德榮說，小刀的所做所為比親生兒子還親，以前他心中第1名是王仁甫，現在第1名是小刀，第2名是王仁甫，「我身邊有一群沒血緣的孩子這麼愛我，此生無憾」。他透露成立1年的「小小支教」公益團體是照顧偏遠地區兒童，他計畫明年1月將舉辦晚會，打算動員王仁甫、小S等藝人參加，他努力發揮自己的剩餘價值，「我曾14天沒出門，退休生活對我來說像坐牢，我都佩服自己了」。

(中時 )