蔡英文、賴瑞隆前鎮競選總部於13日晚間舉辦成立大會，現場湧入萬人塞爆會場，現場除了請到金曲歌王蔡小虎進行暖場表演，副總統候選人賴清德及桃園市長鄭文燦更是特地南下高雄為賴瑞隆站台，賴清德致詞時提到「雞排說」，引起台下觀眾熱烈回應。

大會現場人滿為患，賴瑞隆邀請到高雄本地的蔡小虎上台演唱，用歌聲力挺賴瑞隆，現場民眾也與台上的賴瑞隆及蔡小虎一同高歌「挺你到底」，原本蔡小虎已經結束演唱下台，卻又回到台上唱一首安可曲，蔡小虎表示，很難得看到這麼多熱情的民眾，所以決定多唱一首送給台下觀眾。

鄭文燦特地南下力挺，他表示，他跟賴瑞隆有特別的情感，他之前擔任新聞局長時，賴瑞隆是他的辦公室主任，後來他在高雄表現相當傑出，引進黃色小鴨，五月天在高雄代言也是因為賴瑞隆的幫忙，他曾任海洋局長時，辦過國際遊艇大展，讓高雄變成遊艇產業世界中心。

賴清德則是壓軸登場，他進場時在短短的永豐路被滿滿人群包圍，步行超過15分鐘，他上台致詞時表示，以往抽到3號籤會以三陽開泰為口號，但這次他們比出3的手勢，要告訴支持者3張選票顧台灣，最後賴清德還提出雞排說，指謝龍介揚言韓國瑜若沒贏90萬票，將要發出900份雞排，他呼籲民眾投票當天踴躍投票，勝選後再來吃雞排。

(中時 )