台中市議員13日抨擊台中網球中心第二期工程，因「政策變更」暫緩，網球中心沒有大型中央球場及戶外10面硬地球場，網球中心8月15日起開放民間團體及民眾租借，截至11月底，使用民眾僅760人次、收益21980元，平均每月使用民眾217人次、收益6280元。市長盧秀燕說，先觀察網球中心第1期績效，再做後續規畫，朝向多舉辦比賽的方向進行。

市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤議員聯合質詢表示，台中網球中心在前市長胡志強時代動工，號稱是要做為舉辦國際大型賽事及集訓活動的場地，培養優秀選手，推動台中市網球運動風氣。

議員指出，原規畫台中網球中心應擁有18面網球場、3000個觀眾席，以目前的場館規模，僅第一球場規劃980個觀眾席，如何吸引國際賽事來舉辦？更別談行銷運動產業及鄰近觀光產業，而依目前場館規模，將來是否能順利以OT（營運移轉）方式移交營運？

運動局表示，台中市網球中心自今年3月啟用以來，舉辦9場大型賽事，包括全國公開組軟式網球公開賽、全國中正盃軟式網球錦標賽等，提供台中市網球代表隊集訓，累計達到1萬5000以上使用人次。

網球中心第2期土地，已著手規畫多功能草皮，擴大服務運動種類及功能，預計12月底完成先期規畫，2020年起開始施作，預計當年度完工，透過健走、足球、槌球、飛盤等多功能運動，提供居民休閒空間。

(中時 )