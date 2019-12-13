台中市議員林德宇13日質詢時指出，副市長楊瓊瓔登記為立委候選人仍未請辭，質疑楊一天有11個公開行程，9個都在選區，符合公平正義嗎﹖利用行政優勢、行政資源做個人在選區曝光，楊辦表示，楊以市政為重，民進黨議員將市議會議事廳變成競選總部，不斷的製造各種議題想轉移自己享用行政資源的焦點？這樣合適嗎？

林德宇表示，第一次質詢的時候就跟市長盧秀燕提醒，楊參選請假的議題一定會再繼續追下去，市政總質詢最後一天要來跟市民報告，這個問題沒有答案，市長也不會有答案，當事人也不會給我們答案，只有選民能夠給我們答案。

他抨擊，統計從11月月20日楊登記立委候選人開始，在市府發布的公開行程裡面，扣除在市府機關裡面，總共有11個外區行程，11個裡面有9個在潭雅神后，潭子5個、后里1個、大雅3個，另外2個在東區和和平區，用行政優勢及行政資源，行程都是穿著副市長的背心，預見楊會繼續一直到法定的最後一天，12月31日才會開始請假，這樣公平嗎？

楊瓊瓔辦公室表示，民眾現在比較關心的對手運用民進黨龐大執政資源，及透過民進黨議員將台中市議會議事廳變成競選總部，一邊質疑別人有行政資源，一邊每周找民進黨高官來站台？是誰在做賊喊抓賊？

(中時 )