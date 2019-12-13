遠東航空日前傳出財務吃緊，但因遠航董事長張綱維掌控旗下今友華投資及樺參投資，分別掌握三信商銀四席及一席董事，是否影響三信董事會的運作。三信商銀副總經理鄭環謀13日表示，該行目前營運正常，預定25日召開董事會，討論明年度預算及營運計畫書。 鄭環謀強調，雖遠航傳出財務吃緊，但因遠航不是三信董事，因此，該行目前營運正常，且未來對於既定業務推展，也不會受到影響。

鄭環謀說，對方上述二家投資公司手中持有三信的股票，雖已在其他銀行設定股票質押借款股數占比，分別逾96％及85％不等，但並未出售，且目前對方手中持股數，比選任時還高。由於對方沒有出脫持股變動達二分之一問題，自然沒有解任董事問題，對方當然還可出席該行25日董事會。

三信強調，該行董事會共有15席，其中，三席為獨立董事，且董事會設有五席常董，而遠航發生財務困難後，對該行營運並無影響，且遠航上述兩家投資公司掌握三信的董事，都是一般董事，僅在每季例行董事會參與議事運作，並不是常董或獨董席次，因而不會影響該行正常營運。

(工商 )