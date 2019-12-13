近年來隨著新南向與中美貿戰東南亞美食積極搶進台灣，由豆府餐飲引進越南百年河粉店「飛機河粉」繼台中中友、台北101，第三店進駐永和人御廚房比漾廣場美食街，庶民小吃形象引來人潮大排長龍，預計單店年業績可拚1,500萬，比漾廣場總經理周寶文指出，今年比漾廣場大幅改裝，年度來客成長12％，明年1月16日會在5樓增設餐酒館，導入「勝博殿」及莫凡彼餐飲集團旗下的「小鐵鍋餐酒館」等，力拚明年年業績有望突破20億元。

周寶文表示，2家美式、日式餐酒館皆是新北獨家全新型態店型，未來預計周五、周六營業至23時，以呼應喜樂時代影城看電影人群的深夜食堂需求。

豆府餐飲旗下有涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓斤麻浦、都布、韓姜熙的小廚房等6個韓式品牌，首次跨足越式料理，鎖定1920年發跡於河內、現址在胡志明市的老店飛機河粉；傳統河粉口味承襲越南原配方和吃法，以「招牌火車頭河粉」為例，搭配檸檬角和新鮮香料，湯頭清香、微辣，生牛肉和熟牛肉入口即化、牛肉丸Q彈，酸辣、咖哩口味則是台灣獨有，預計每半年換菜單，一年目標業績1,500萬元。

隨著新南向與來台東南亞觀光客居多，豆府餐飲明年第一季還將引進泰國庶民小吃BANN PHADTHAI炒河粉，該品牌還是泰國在地必比登推薦美食；豆府餐飲指出， 目前六品牌估計年底開至45家，其中飛機河粉受到全台百貨業界矚目有望開至十家店。

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