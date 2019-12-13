台中市議員邱素貞（左起）、謝明源與蕭隆澤13日關切台中公車10公里免費搭乘率。（盧金足攝）

台中市公車10公里免費，8年來斥資197億，搭乘率近13％，市議員13日質詢表示，雙十公車明年上路，又要再花經費提升品質，成效不彰，也有議員建議發市民卡，擁有市民卡才能免費搭公車。交通局表示，年運量逾1.36億人次，成長近3倍，大眾運輸市占率成長至12.2％以上，並無公車載客停滯狀況。

市議員段緯宇總質詢時，表示他以一個政治老兵的建言，市長盧秀燕要邁向連任之路，只有交通與空汙改善，人民才有感，市府應發行市民卡，住滿六個月以上的人，可以擁有市民卡，獲搭公車免費福利，不能拿台中市的錢養不是台中的人，限制公有市場只讓電動機車進入，不能讓燃油系統機車進入市場製造空汙。

市議員謝明源關切台中公車10公里免費搭乘率。交通局長葉昭甫表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，台中市自2011年6月起實施8公里免費政策，當時公車運量約為0.55億人次；2015年7月免費乘車優惠里程延長到10公里，年運量超過1.36億人次，成長近3倍，大眾運輸市占率由7.6％成長至12.2％以上，成長近2倍。

此外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，促進台中觀光便利性，交通局將實施「雙十公車」政策，刷卡搭公車不只10公里內免費，超過10公里的車資也只收取10元，等於長程公車只要10元就可「坐好坐滿」，不僅全國最優惠，也達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等效益。

(中時 )