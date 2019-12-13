立法院今晚三讀通過律師法等法案修正案，減少律師執業障礙，並完成醫療器材管理法的立法。

民進黨立委尤美女指出這次修法加強懲戒不適任律師，並加強律師在職進修讓律師更專業化。民進黨立委周春米則說律師法自民國30年制定以來，經過幾次微幅修正，現行條文已明顯不符實際需要，這次修法重點包括明文限制不適任法官轉任律師，全國律師聯合會理監事和會員代表改由全體會員選舉產生，也減少律師執業障礙，修法後單一入會全國執業，「同時也明定律師的公益使命，強化律師專業提升及律師倫理，透過建置律師懲戒決議書查詢系統，讓民眾在委任律師時，能獲取更充分資訊。」

針對醫療器材管理法立法內容，民進黨立委吳玉琴指出，醫療器材管理本來寄生於藥事法當中，但隨著科技快速進展，包括侵入性的骨板、骨釘、心臟支架等用品越來越複雜，必須單獨立法，本次立法確認醫療器材獨立管理，提升民眾使用安全。此外醫療器材當中包括輪椅等生活輔具，為了讓這類醫療器材在管理應用和其他高風險醫療器材區分，因此在第三條第二項規定這些輔具可免列為醫療器材品項。

(中時 )