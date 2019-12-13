市議會13日市政總質詢，市議員黃馨慧、林汝洲與羅廷瑋等人關切中火改善日期13日截止，台電卻聲稱「將造成全國供電受衝擊」，黃馨慧關心市府態度與立場，建議盧秀燕串聯中部各縣市爭取市民健康權益；「勇哉！盧市長！捍衛台中人的肺！」市議員林汝洲要市府硬起來，特別製作看板為盧秀燕力抗中火空汙加油打氣。

中火108年度生煤用量已超過1104萬噸，違反《台中生煤管制自治條例》，台中市府依法開罰300萬元並限期改善，台電表示，此舉將衝擊全台供電。市長盧秀燕13日態度強硬表示

，不因台電恐嚇而退縮或妥協，一定會依法行政，強力捍衛中部天空，維護人民健康，還連說三次「台電、中火、中央要守法！」中央應重新審視能源政策，中火威脅耍賴，絕不妥協。

羅廷瑋強調，台中市議會在2016年制定《台中市管制生煤自治條例》行之有年，中央配套不好卻怪台中，蔡總統和經濟部長都曾提到台灣不會缺電，中市府執行市議會的決議，捍衛中部人呼吸的權利，要求減煤，結果就變成有可能「全台停電」？到底是備載容量數字騙人、總統與部長騙人、還是台電騙人？

盧秀燕指出，依《生煤管制自治條例》，中火108年度生煤用量需降至1104萬噸，生煤是一整年度用量，台電應在全年度進行調度，該自治條例經市議會通過，2016年1月25日生效實施，台電4年前已接獲通知，4年後台電才說做不到，怒批「威脅而且耍賴的作法，不是政府應有的風範」。

她強調，中央能源政策失衡，造成台電發電須左支右絀、到處調度，空汙問題都是人民在受苦與承擔，台電只是執行者，呼籲中央主管機關盡速調配各種能源發電，不能讓中火空汙繼續影響人民健康。

「台中市府絕不退縮與妥協，一定會依法行政」，盧秀燕表示，落實《台中生煤管制自治條例》，是國家及地方政府賦予台中市府的權責，同時也是落實民主政治。

環保局長吳志超指出，中火108年度生煤用量超過1104萬噸，未符合4年減4成規定，依《空汙法》開罰300萬元，限期13日晚上12時前完成改善，市府14日展開複查，若中火10部機組仍有生煤持續使用，視為未完成改善，複查若未改善完成將祭加倍重罰，按次開罰600萬元並限期改善。

環保局也提出舉證，包括台中市議會於2015年12月8日辦理自治條例聽證會，環保局今年9月20日舉行自治條例釋疑聽證會，台電公司均有派員參加，該公司理應知悉自治條例的減煤目標，若中央不守法，豈不是只准州官放火，不准百姓點燈？

(中時 )