2020年台灣要努力穩住四小龍之首。國安會諮詢委員施俊吉13日表示，英國脫歐、中美貿易戰及川普彈劾案，是目前影響全球經濟的三大不確定因素，但近期陸續可望明朗化，他預言：「明年會很好」，尤其中美貿易談判若首階段確定，對台灣經濟亦很正面，只是對南韓、新加坡激勵效果更大，台灣明年要更努力才能穩住四小龍之首。

施俊吉是應邀在保發中心主辦的「2020經濟與保險發展論壇」，主講國際經濟情勢展望與影響；他強調，中美貿易戰可能取得第一階段結論，對全球經濟都好，美國聯準會不升息、也暗示明年可能不升息，代表美國經濟穩定且持續成長；英國脫歐的不確定性也逐漸消除；美國總統川普的罷免案會成案，但無法通過，即川普不會被迫辭職，三個不確定因素都算逐步確定，對經濟來說是好消息。

原本外界都預期台灣在中美貿易戰中會受傷最重，施俊吉說，結果聯合國在11月5日出具的報告顯示，台灣是最大的受益者，有貿易轉單效益，台商又回台投資，158家廠商回台投資金額逾新台幣7千億元，即便分四年，一年都可以貢獻GDP達1個百分點。

如標普日前預估，台灣今年經濟成長是亞洲四小龍之首，明年亦會拿下第一，但施俊吉表示，這波新加坡及南韓都因為大陸出口衰退，經濟受到嚴重影響，如新加坡才0.1～0.2％的經濟成率，南韓是1.5％，但若中美貿易戰第一階段有共識，未調升關稅，則新加坡及南韓明年經濟就會大幅好轉，且因為今年基期低，明年成長率會大暴發，台灣要維持四小龍之首，必須要更努力。

俊吉亦評估，若與過去台股高點是1萬2,682點相比，當時本益比是60元，這波台股破1萬1千點，本益比也僅約16～17元，即便是台積電12日上漲13元，本益比也不過24元，他說：「這次台股的價格水準，相對而言是比較安穩一點」，且目前台股對壞消息鈍化，但好消息仍反應靈敏。即相對抗跌。

因為外資持續匯入，也讓新台幣有升值壓力，再加上台灣對美國出口大幅成長，若被美國列入匯率操縱國觀察名單，則新台幣勢必還有升值壓力，恐造成壽險業避險成本上漲；但若新台幣回貶，則美元資產亦會減損，施俊吉提醒壽險公司應該這些因素預估進明年的匯兌成本。

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