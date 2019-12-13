遠東航空公司日前跳票3千萬，突然停業消息震驚社會。熟悉內情的航空業者表示，遠航現金只剩800萬元，以致無法繼續營業。其實，遠航走到這一步，與兩岸關係急凍大有關係，兩岸航線營收現金流暴跌5成，成為壓垮遠航的最後一根稻草。

因應遠航停飛事件，交通部次長王國材及祁文中昨舉行跨部會會議，檢視遠航相關狀況發現，遠航現金只剩800萬元，已無法營運下去。

航空業者說，兩岸急凍前，遠航在大陸的營收是重要現金來源。自從開放大三通，只要航空公司向對岸繳清該繳的稅，3天即可將錢匯回台灣，等同現金收入。但自從蔡英文上台後，陸客來台人數下滑，遠航票務現金收入暴跌5成。遠航底子已經不好，加上兩岸急凍使得票務收入短缺，才會造成現金無法支應財務缺口而停業。

航空業者認為，遠航走到停業這一步，甚至可能被廢止營運，其實曾錯失引進資金的時機。航空業者說，蔡政府上台前，大陸人士對投資台灣重要交通事業興趣高，在數家民營航空公司中，長榮航空事業體龐大，不可能讓外人入股，而復興航空也已倒閉，剩下遠航可成為投資標的，因此曾積極向張綱維接觸。據了解，當時遠航待價而沽，張綱維開價極高而未能成局。

(中時電子報)