預計在柬埔寨擴展園區計畫的美德醫療集團總裁楊克誠應邀分享投資新南向經驗。（圖：王玉樹攝）

新南向推手「工業國際投資公司」難產後，經濟部改由「工業國際合作計畫」接手，協助台廠新南向進行財務與投資評估，目前已完成4件評估案，分別是中興工程顧問到泰國開發台灣智慧園區、富葳能源赴帛琉設太陽能電廠、美德向邦在柬埔寨曼哈頓經濟特區的第三期開發計畫。

資策會舉辦「拓展新南向商機發表會」，也讓工業國際合作計畫4案亮相。資策會表示，今年有8個案子送進來做可行性評估，最後只有4個完成財務相關評估。分別是中興工程2案、富崴能源、美德向邦。其中2案還是以「園中園」模式進駐，後續經濟部還會協助尋找相關廠商進駐，配合形成台灣園區模型。

原本蔡政府構想是籌資10億成立「工業國際投資公司」，以政府參股方式，協助國內廠商往新南向、邦交國尋找投資案源，不過因為資金規模問題喊卡，改為經濟部工業局以「工業國際合作計畫」協助廠商做財務與投資評估。

資策會組長杜順榮說明，過去廠商進駐工業區，可能整地開發就算了事。但是現在要考慮周邊要不要設污水處理廠、園區要不要智慧化，可以媒合哪些台灣業者一起進來參與，這個計畫就是幫廠商作完整地的投資評估。

工合計畫評估成功的這4案，中興工程顧問社佔有2案。延續經濟部與印尼政府簽署「台印尼全面性經濟合作瞭解備忘錄」，選定吉沛工業區中開發200公頃做為「台灣專區」，預計2023年完成。這次由中興社作為台灣區籌備窗口，規劃台商進駐，以形成群聚效應。

中興另與泰國的Amata 集團簽訂「台北智慧城」(Taipei Smart [email protected])合作MOU，要在Amata工業區預定地開發「台灣智慧產業示範區」，招募台灣智慧製造、智慧醫療、數位經濟業者進駐。

醫療保健大廠美德向邦醫療早在2005年到假柬埔寨協助開發曼哈頓經濟特區，迄今有30家廠商進駐，這次進行的第三期擴充規劃，就由工合計畫協助其評估，包括電廠、自來水廠、污水處理廠及住宅設立等，其中太陽能電廠已吸引德國投資人前往曼哈頓經濟特區考察。

帛琉預計在2025年將綠能占比提升到45％，這次專案配合台灣協助邦交國發展太陽能電廠計畫，協助公司在土城的富崴能源在帛琉設立太陽能與儲能電廠，預計設置10MW到30MW，金額2600萬到2800萬，明年1月即將開標。富崴表示，在當地包括土地、輸配電協調，都需要政府介面的協助。

行政院政務委員龔明鑫指出，美中貿易戰開打後，南向國家對台發展重要性

增高。國際合作計畫協助我國業者投入跨國公私合營PPP 合作模式，開發當地市場，並於新南向國家工業區成立台灣專區，進行系統整合輸出，以達中長期提升對邦交國或新南向國家出口之目標。

不過工合計畫今年完成4案只能算是牛刀小試，重點在測試海外重大投資案水溫，明年還需要政府投入更多預算執行，才可能見到成果。

(中時 )