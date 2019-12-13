新南向推手「工業國際投資公司」難產後，經濟部改由「工業國際合作計畫」接手，協助台廠新南向進行財務與投資評估，目前已完成4件評估案，分別是中興工程顧問到泰國開發台灣智慧園區、富葳能源赴帛琉設太陽能電廠、美德向邦在柬埔寨曼哈頓經濟特區的第三期開發計畫。
資策會舉辦「拓展新南向商機發表會」，也讓工業國際合作計畫4案亮相。資策會表示，今年有8個案子送進來做可行性評估，最後只有4個完成財務相關評估。分別是中興工程2案、富崴能源、美德向邦。其中2案還是以「園中園」模式進駐，後續經濟部還會協助尋找相關廠商進駐，配合形成台灣園區模型。
原本蔡政府構想是籌資10億成立「工業國際投資公司」，以政府參股方式，協助國內廠商往新南向、邦交國尋找投資案源，不過因為資金規模問題喊卡，改為經濟部工業局以「工業國際合作計畫」協助廠商做財務與投資評估。
資策會組長杜順榮說明，過去廠商進駐工業區，可能整地開發就算了事。但是現在要考慮周邊要不要設污水處理廠、園區要不要智慧化，可以媒合哪些台灣業者一起進來參與，這個計畫就是幫廠商作完整地的投資評估。
工合計畫評估成功的這4案，中興工程顧問社佔有2案。延續經濟部與印尼政府簽署「台印尼全面性經濟合作瞭解備忘錄」，選定吉沛工業區中開發200公頃做為「台灣專區」，預計2023年完成。這次由中興社作為台灣區籌備窗口，規劃台商進駐，以形成群聚效應。
中興另與泰國的Amata 集團簽訂「台北智慧城」(Taipei Smart [email protected])合作MOU，要在Amata工業區預定地開發「台灣智慧產業示範區」，招募台灣智慧製造、智慧醫療、數位經濟業者進駐。
醫療保健大廠美德向邦醫療早在2005年到假柬埔寨協助開發曼哈頓經濟特區，迄今有30家廠商進駐，這次進行的第三期擴充規劃，就由工合計畫協助其評估，包括電廠、自來水廠、污水處理廠及住宅設立等，其中太陽能電廠已吸引德國投資人前往曼哈頓經濟特區考察。
帛琉預計在2025年將綠能占比提升到45％，這次專案配合台灣協助邦交國發展太陽能電廠計畫，協助公司在土城的富崴能源在帛琉設立太陽能與儲能電廠，預計設置10MW到30MW，金額2600萬到2800萬，明年1月即將開標。富崴表示，在當地包括土地、輸配電協調，都需要政府介面的協助。
行政院政務委員龔明鑫指出，美中貿易戰開打後，南向國家對台發展重要性
增高。國際合作計畫協助我國業者投入跨國公私合營PPP 合作模式，開發當地市場，並於新南向國家工業區成立台灣專區，進行系統整合輸出，以達中長期提升對邦交國或新南向國家出口之目標。
不過工合計畫今年完成4案只能算是牛刀小試，重點在測試海外重大投資案水溫，明年還需要政府投入更多預算執行，才可能見到成果。
(中時 )
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