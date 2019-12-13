中央健康保險署高屏業務組「健保天團」今(13)日至高雄市三民區東光國小進行「健保校園巡迴宣導列車」短劇演出。（中央健康保險署高屏業務組提供／柯宗緯高雄傳真）

中央健康保險署高屏業務組「健保天團」今(13)日至高雄市三民區東光國小進行「健保校園巡迴宣導列車」短劇演出，將分級醫療、健康存摺及珍惜醫療資源等理念融入情境短劇，鼓勵學童關心自己與家人的健康，寓教於樂，健保署長李伯璋化身聖誕老人，送出最好的聖誕禮物－健康存摺。

為實現健保永續經營的願景，健保署積極邀請各大出版社合作，將健保理念納入國小教材，108學年度起就讀國小五年級的學童，將可透過翰林版國語課本及南一版國語課本習作學習健保的核心價值；健保署更自今(108)年10月起啟動「健保校園巡迴宣導列車」，由署內同仁組成「健保天團」，經過專業兒童劇團的培訓，以演出情境短劇方式主動走入校園，以行動實踐健保教育向下扎根。

今(13)日健保署由署長李伯璋帶領高屏業務組健保天團，至高雄市三民區東光國小演出健保情境短劇，以主角呼嚕嚕在生活中遇到的事件－阿嬤出車禍了，帶出分級醫療制度的觀念及下載健康存摺查詢就醫及用藥紀錄的妙用。

參與學童跟著呼嚕嚕一起擔心阿嬤情況、也一起認識分級醫療制度與健康存摺，演出結束後的有獎徵答活動更是熱烈回應，踴躍搶答，從化身為聖誕老人的署長手中獲得禮物。健保天團更於活動現場分送「下載健康存摺存健康抽好康」活動傳單，邀請學童與家長一起參與闖關小遊戲及抽獎活動，將最好的聖誕禮物－「健康存摺」送到家。

李伯璋表示，臺灣的健保制度享譽國際，除了健保署持續改革與創新外，更需要全民共同來愛護；健保要能永續經營，基礎教育的力量至關重要，感謝東光國小對健保理念紮根校園的認同與對本次校園巡演活動的支持。

他期盼透過活潑生動的短劇讓學童有機會接觸健保核心價值，再借重師長的專業引導，藉由課文解說、習作討論讓學童進一步學習健保理念，深化、內化健保互助、關懷的精神，能讓下一代更瞭解、更珍惜健保，進而以行動實踐分級醫療，利用健康存摺管理健康紀錄、關心自己與家人的健康。

健保署指出，108學年度將持續辦理「校園巡迴宣導列車」活動，預定完成全臺100場巡迴演出，高屏業務組健保天團亦將在高雄、屏東16所學校進行精彩表演；民眾可至健保署官方網站（https://www.nhi.gov.tw/）查詢分級醫療及健康存摺相關資訊，將最好的聖誕禮物帶回家，亦可參與健保署推出的互動式網頁遊戲及「健康存摺登錄破168萬 歲末年終發紅包」等多項抽獎活動。

(中時 )