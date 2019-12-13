陸企債務違約問題爆發以來，多半在大陸境內的企業發生，然而，天津市政府全資所有的大宗商品交易商天津物產集團12日宣布，對12.5億美元(約378億元新台幣)的美債債券進行重組，大多數投資人蒙受鉅額損失，這也是20年來大陸國企爆發最大海外債務違約。

據東網報導，引述外國財經媒體消息，北京當局近年來嚴格執行去槓桿化政策，加上大陸經濟成長放緩，大陸企業資金流動大幅限縮，天津物產在美元計價債券市場的違約，無疑是洩漏北京當局目前在紓困大陸國企資金的困難度加深。天津物產債務重組，為自1988年廣東國際信託投資公司破產以來，最大起國企債務違約事件。

天津物產本周完成了一項債務重組交換要約，逼迫投資人持有該公司債券價值大幅減值，包括57%投資人依持有債券到期日不同，接受償還37%至63%折扣的方案，不然就是債券「以舊換新」，22.6%投資人也接受這方案。

國際信評機構穆迪(Moody's)分析師表示，這一種債務違約的形式，導致投資人因為債務重組蒙受鉅額損失。另外一家國際信評機構標普（S&P）分析師則是指出，天津物產違約是大陸國企指標性事件，反映北京當局對於爆發財務問題的企業容忍度提升，就代表大陸各地未來有國企再度發生債務違約，將不會得到北京當局的紓困與支持。

(中時電子報)