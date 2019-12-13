土耳其以F-16測試俄製S-400防空導彈系統

在美國總統川普還在為土耳其的F-35戰機進退兩難之際，土耳其又傳出將與俄羅斯簽訂導彈系統聯合製造與技術轉讓協定，顯示土俄的軍事合作不僅未因川普的猶豫不決而暫停，反而有加速推進的跡象。

據彭博社報導，土耳其國防工業秘書處負責人伊斯梅爾．德米爾(Ismail Demir)表示，在商定有關在土耳其聯合生產或某些零件的生產以及技術共享的最終細節之後，土俄兩國將簽署協議。

德米爾說，談判是土耳其向俄羅斯購買第2批S-400防空導彈系統交易的一部分，相關談判已達「相當成熟」的階段，「協議簽署指日可待」。

俄羅斯《衛星通訊社》指出，俄方今年將按照合同向土耳其供應了4個營總價25億美元的S-400防空導彈系統，合同內還包括購買一套團級裝備的選項。

今年7月中旬，俄羅斯開始向土耳其交付S-400防空導彈系統。美國反對土耳其購買俄制S-400防空系統，並以推遲或取消向土方出售F-35戰機和實施制裁相威脅，要求土耳其放棄這筆交易，改為購買美國的愛國者防空系統，但土耳其拒絕讓步。土耳其總統埃爾多安表示，S-400防空導彈系統將在2020年4月完全部署完畢。

德米爾說，如果美國不堅持要土耳其放棄S-400，雙方可以開始談判購買愛國者導彈的協議。土耳其仍希望獲得美國的F-35戰機，如果美國不交付F-35，俄方已經提出了一定價格與數量的Su-35戰機出售方案。

美參議院外交委員會本週稍早已投票贊成推進對土耳其的制裁，包括執行2017年過過的《對抗美國對手懲罰法》，該法用於懲罰從向俄羅斯等美國對手購買武器的國家。

(中時電子報)