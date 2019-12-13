冬盟13日進行5、6名排名賽，將由日職白隊與韓職聯隊交手，日職白隊在落後情況下，由島田海吏敲出個人冬盟第3轟，將比分追平，最終兩隊以3比3打成和局，不過按照規定沒有延長賽，由預賽排名較優的日職白隊獲得第5名。

韓職聯隊首局靠全隊打擊率最高的梁碩桓敲安，三壘跑者趁打者在一二壘間被夾殺之際，跑回本壘攻下首分；4局上半滿壘之際，白隊先發投手送出首次保送，韓職聯隊兵不血刃再添1分。

日職白隊4局下追回1分後，5局下半靠2次保送攻占上壘，根尾昂犧牲短打站上二、三壘後，熊谷敬宥敲滾地球跑回追平分。

6局上半韓職聯隊盧施煥在一、三壘有人時，敲出高飛犧牲打，超前成3比2，不過日職白隊島田海吏在8局上敲出關鍵右外野陽春砲追平，也是他在冬盟的第3轟。

冬盟規定，5、6名排名賽並沒有延長賽，因此9局上結束後雙方仍以3比3平手，因日職白隊在預賽排名優於韓職聯隊，因此由日職白隊獲得第5名。

(中時 )