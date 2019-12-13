新北市2020總預算案今三讀通過，國民黨團表示，今年新北市編列1700多億元，看起來是六都最高，但人均卻是最低，市府總預算取之於人民用之於人民，要讓市府好好做事，讓市民過好日子。

國民黨團表示，侯友宜市長當選後，今年是第一年編的預算，其中增加的150億元，都是核實編列，其中有65億元來自中央款補助，尤其新北市各項重大交通建設正在進行，除用地徵收還有建設也一起在做，其他如教育、社福預算，這些經費都是據實編列，因此希望在審查過程刪減越少讓市府多做事。

黨團指出，審查過程進入政黨協商階段，民進黨團要求依比例刪減39億元，遠超過六都總和，雖然逐減至25億元，但刪減後會嚴重影響市政運作，因此黨團無法退讓，經過多日協商，為讓預算順利三讀讓市府明年度施政工作順利進行，今才發起甲級動員，最後因民進黨議事干擾、阻擾預算三讀，在無黨聯盟議員支持，讓議事順利進行逐款逐局審查後通過三讀。

國民黨團書記長周勝考表示，原希望透過政黨協商讓預算在合理情況下過關，但是民進黨連日協商堅持不讓，大刀非砍預算不可，已經影響市政運作。

周勝考說，民主本來就是數人頭不是數拳頭，民進黨指責國民黨團多數暴力，國民黨團無法接受。對於民進黨的退席抗議拒審預算則甚表遺憾，有虧人民付託，甚至指稱侯友宜市長是韓國瑜2.0這樣的人身攻擊實在沒有必要。

(中時 )