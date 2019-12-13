國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧（左3），提出選舉「3不」，「不賄選」、「不抹黑」、「不舞弊」，端正選風。為尋求連任，除了勤跑基層，參加小型座談會，傾聽民意。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

民進黨副總統候選人賴清德13日至台中市立委第五選區同黨候選人莊競程競選總部，舉行反賄選記者會，成立抓鬼大隊，鼓勵民眾抓賄選、領檢舉獎金，接著訪視大坑地區社造關懷據點，與長輩同歡。國民黨立委候選人沈智慧則提出選舉「3不」，「不賄選」、「不抹黑」、「不舞弊」，端正選風。

賴清德與莊競程攜手喊「凍蒜！」，台下支持者熱情歡呼；賴清德表示，清白選舉才能清廉問政、清廉問政才會是國家人民的福氣，所以選舉一定要選賢與能，不要受金錢影響，否則將損失掉城市、國家的發展。莊競程當場簽署「反賄選公開連署書」呼籲選民，反賄選、加入抓鬼行列。

國民黨立委候選人沈智慧指出，台灣民主的選舉過程中，若全民一起做到「不賄選」，各選舉候選人陣營，也要堅守做到「不抹黑」，另外選務機關更要堅持行政中立原則、「不舞弊」，過程公平公正，做到選舉「3不」，才能端正選舉風氣，「乾淨選舉救台灣。」。

民進黨副總統候選人賴清德3度走訪同黨立委候選人莊競程競選總部，除了肯定莊競程優秀人才，不但是台大生醫工程研究所博士、陽明醫學大學博士後研究、日本筑波大學擔任訪問學者，目前是交通大學的助理教授，未來若進到立法院，可協助台灣在生醫發展的推動。

沈智慧說，全國上上下下、選務機關若能做到，「不賄選」、「不抹黑」、「不舞弊」，就一定能為中華民國全體國民增加「民主光榮感」，享受「民主的甜美果實」。除了勤跑基層，參加小型座談會傾聽民意，選舉期間利用空檔掃街，不斷闡述自己的政見和服務成果。

針對陳水扁前總統日前分析，柯文哲已錯過2020年競爭總統機會，2024年將是鄭文燦與朱立倫對決。賴清德認為，炒起2024年選舉議題，國人應該不會當真，目前台灣主權、民主應妥善維護，是當今台灣人應該關心；2020年大選、3張選票顧台灣，集中選票支持英德配、政黨票投民進黨，才是最重要的。

沈智慧指出，若想靠「賄選」、「抹黑」、「舞弊」打選戰，操作「黑色產業鏈」、「養網軍」、「抹黑栽贓」、「選舉作弊」奧步選舉，不但違法，也一定會被大家唾棄，相信台灣人民都在期待2020大選，有一場乾淨選舉、清廉政治新時代的來臨。

(中時 )