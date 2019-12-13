為了協助企業領袖面對數位轉型，外貿協會、台灣微軟與美國在台協會三者攜手，於今日（13）舉辦「青藍攜手，企業騰飛-AI加油站」高階培訓課程，邀請22家38位企業人士「創一代」及「接班二代」同堂，讓中小企業了解AI系統概念以及最新科技工具，並應用科技優化內部組織。

這次活動是以AI時代下企業一二代面對的接班與轉型問題為主軸，希望透過專家引導的溝通平台來消弭隔閡、促進兩代間在產業發展策略面的交流。貿協董事長黃志芳強調，希望結合最新科技概念與兩代企業家，協助提升企業體質。

微軟AI研發中心執行長張仁炯在課堂上分享，企業若工作上碰到耗費時間、重複性高及容易犯錯的三個要件時，就值得導入AI解決。但企業發展AI常有急於搭上轉型列車迷思，可若連雲端、大數據等基礎都尚未建立，過急過早投入大量的資源，而忽略了企業自身的體質與實際需求，貿然推動AI將窒礙難行。

AI研發中心副總經理呂文榮在課堂上分享，AI領域中資料即是王道（data is king），並解釋演算法背後原理，並提供微軟AI核心工具供企業參考運用。公共暨法律事務部總經理施立成是提醒企業，在導入數位科技時，更應重視資訊安全的防護問題。朝友工業總經理孫明申於活動中分享公司數位轉型的經驗，表示都將公司內部資訊儘量用圖像圖表呈現。

貿協表示，將持續與微軟等科技公司合作，為企業辦理數位轉型相關課程，提供更多加值服務。

(中時 )