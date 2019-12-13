獨步全球的校園超級馬拉松「2019東吳國際超級馬拉松」即將登場，12月14日至15日於東吳大學外雙溪校區田徑場，總計有來自9國39名超級馬拉松好手參賽，一同突破人類極限，展現堅忍不拔的精神。

東吳國際超級馬拉松自1999年舉辦以來已邁入第19屆，是全球唯一在校園舉行的超級馬拉松賽事。在兩天的賽事期間，參賽選手在田徑場進行24小時的繞圈競賽。2018年獲國際超級馬拉松總會授權升格為24小時亞洲錦標賽，證明東吳超馬已在國際超馬界具一定知名度。

多位國際知名超馬好手如西班牙伊凡羅培茲(2018東吳超馬冠軍)、日本石川佳彥(2018東吳超馬亞軍、2017 IAU 24小時世錦賽冠軍)、捷克好手呼拉優娃．拉得卡(2019捷克24小時賽第5名)將前來參賽，讓賽事更為精彩。

七連霸的傳奇人物關家良一更帶來大禮，向20歲的東吳超馬致敬！關家良一表示，今年他將重返24小時賽道，進行「示範賽」，這也是他睽違五年後重磅回歸！東吳超馬大會特別給予他「2400」的號碼，象徵東吳超馬24小時堅持到底、永不放棄的精神。

關家良一同時也是超馬新星石川佳彥的偶像，在年過半百的關家良一面前，石川佳彥瞬間變成小粉絲，兩人在賽道上經典同框的畫面，勢必將引發超跑迷的關注，今年日本NHK首度挺進東吳超馬，全程貼身採訪石川佳彥，也顯見國際對東吳超馬的重視。

這次賽事我國代表隊選手陣容相當堅強，男子選手闕鐵城、康庭瑞、汪道遠、黃崑鵬、周俊宏及女子選手黃筱純、劉千聿、林素真等人具世界級的超馬實力。

(中視)