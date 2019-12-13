微軟今天在被視為電玩界「奧斯卡」Game Awards頒獎典禮上，出人意料之外的宣佈了下一代的Xbox遊戲機，名為Xbox Series X，其外觀設計也已公佈，採用立方體造型，相比上代看起來更像是一台PC，將於感恩節或聖誕假期間推出。

Xbox Series X採用長方體造型，頂部為中央凹陷形態的散熱通風圓孔。正面Xbox Logo鍵是電源按鈕，左下方是光碟機，右下方有一顆標準USB接口。

微軟表示，Xbox「X系列」主機將是微軟最快、最強大的遊戲主機，並為性能、速度以及兼容性設置了全新標準，並相容Xbox One時代所有配件和遊戲的。它的工業設計能以最安靜和有效的方式提供四倍於Xbox One X的處理能力，並且這款主機支持垂直和水平放置。

微軟沒有回應有關該公司計劃的推出兩款次世代遊戲機計劃的報導，但是Xbox的「Series」 X的命名，其實暗示不會只有一款遊戲機。據傳，微軟正在計劃為X系列推出兩款主機，其中一款價格更低，功能較弱。

(中時電子報)