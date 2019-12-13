美國總統川普又改口了。他推文反駁《華爾街日報》關於美陸貿易協議的報導，稱完全是錯誤報導，尤其是關於停止加徵關稅一事，完全是假新聞，他們應該找到更好爆料消息人士。
稍後川普又推文稱，美國已和中國大陸達成第一階段貿易協議，美方將立即與中國談判第二階段貿易協議，不會等到明年大選後。此外，北京已同意進行許多結構性的改變，並大量採購（美國的）農業、能源和製造業產品。而原有加徵25%關稅的產品會照舊，剩餘多數產品的關稅則從15%降至7.5％。
(中時 )
美國總統川普又改口了。他推文反駁《華爾街日報》關於美陸貿易協議的報導，稱完全是錯誤報導，尤其是關於停止加徵關稅一事，完全是假新聞，他們應該找到更好爆料消息人士。
稍後川普又推文稱，美國已和中國大陸達成第一階段貿易協議，美方將立即與中國談判第二階段貿易協議，不會等到明年大選後。此外，北京已同意進行許多結構性的改變，並大量採購（美國的）農業、能源和製造業產品。而原有加徵25%關稅的產品會照舊，剩餘多數產品的關稅則從15%降至7.5％。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。