美國總統川普又改口了。他推文反駁《華爾街日報》關於美陸貿易協議的報導，稱完全是錯誤報導，尤其是關於停止加徵關稅一事，完全是假新聞，他們應該找到更好爆料消息人士。

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月13日

稍後川普又推文稱，美國已和中國大陸達成第一階段貿易協議，美方將立即與中國談判第二階段貿易協議，不會等到明年大選後。此外，北京已同意進行許多結構性的改變，並大量採購（美國的）農業、能源和製造業產品。而原有加徵25%關稅的產品會照舊，剩餘多數產品的關稅則從15%降至7.5％。

(中時 )