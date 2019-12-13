本周《台灣金頌》邀請到舞台劇《再會吧 北投》演員王彩樺，以及該劇音樂總監也是國寶級民謠大師陳明章、鋼琴詩人王俊傑、那卡西傳奇鐘成達、鍵盤神手蕭詩偉，一起來聊聊戲裡戲外的人生，及他們心目中的角色歌單。

被問到自己在戲劇中想扮演甚麼角色？陳明章老師認真回答想當「酒鬼」，因為自己睡前都要喝兩杯放鬆一下，所以認為這角色最適合自己;王彩樺則回答自己最想當「瘋子」，「想笑就笑，想哭就哭，能讓自己更放鬆。」

陳明章的代表作〈再會吧！北投〉為1990年創作的歌曲，乱彈阿翔回想曾經參加過其中一場校園演唱會，陳明章唱到一半突然臨時喊卡令他印象超深刻：「看他一個人配一把吉他就開始唱歌，結果老師唱到一半突然說『抱歉，我尿尿一下』，吉他一放下就離開，只剩台下觀眾大家都在原地等。」

王彩樺分享自己從小到大的夢想就是要成為楊麗花的老婆，還說：「因為許秀年的關係，覺得她所詮釋的角色以及表演都太迷人。」沒想到之後他們的劇團在小巨蛋公演，王彩樺在《薛丁山與樊梨花》中飾演飾楊麗花主演薛丁山的二房陳金定，興奮直呼：「等久就是我的了！」

(中時 )